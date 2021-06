La 1000 Miglia passa da Pitigliano: ecco il percorso delle auto d’epoca

Giovedì 17 giugno, dal primo pomeriggio fino a sera, passerà da Pitigliano la carovana delle spettacolari auto d’epoca della 1000 Miglia.

In tutto saranno circa 500 le autovetture che prenderanno parte a questa trentanovesima edizione tra le 375 iscritte alla gara e alcuni esemplari di particolare pregio inserite nella Lista speciale.

Per quanto riguarda il territorio comunale di Pitigliano non ci sarà alcuna deviazione o chiusura delle strade: sarà un passaggio a traffico aperto con la presenza sul posto della Polizia Municipale per monitorare e dirigere il flusso dei veicoli dando la precedenza alle auto della 1000 Miglia.

La partenza da Castiglione della Pescaia è prevista subito dopo pranzo, quindi l’arrivo a Pitigliano delle prime vetture sarà dopo le 15 e proseguirà ad intervalli regolari fino al tardo pomeriggio. La carovana, provenendo da Manciano, dalla strada di Pantalla, si immetterà sulla Strada regionale 74, in località Quattro Strade, per arrivare alla Madonna delle Grazie, proseguendo poi per via Unità d’Italia e attraversando via Santa Chiara e via San Francesco con direzione Sorano. Dopo Sorano, le auto d’epoca torneranno nel territorio comunale di Pitigliano in località La Rotta, proseguendo in direzione Casone per uscire dalla Toscana ed entrare nel Lazio.

“La 1000 Miglia è un brand globale e un’importante vetrina per i territori che attraversa – afferma Alessio Celata, assessore alla viabilità e alla valorizzazione del centro storico –, per Pitigliano è un’occasione di visibilità. Le auto procederanno a passo lento e quindi sarà possibile ammirarle in tutta la loro bellezza“.