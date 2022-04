“Percorsi per l’autismo”: il progetto Margherita illustrato in un convegno al Polo universitario

Giovedì 28 aprile, dalle 15.00 alle 19.00, si terrà il convegno regionale dal titolo “Percorsi per l’autismo: l’esperienza del progetto Margherita“, dedicato alla presentazione ed alla discussione dei risultati ottenuti dal progetto di inclusione, realizzato dagli istituti scolastici delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, organizzato in collaborazione con Ufficio III Usr Toscana, Asl Toscana Sudest, Università di Siena e Fondazione Polo universitario grossetano.

Il progetto Margherita nasce nell’anno scolastico 2016/17 con lo scopo di favorire i processi di inclusione ed apprendimento dei bambini con disturbo dello spettro autistico a scuola ed in famiglia. L’idea di fondo è quella di passare da una didattica individualizzata per l’handicap alla scoperta dell’individuo autistico come risorsa per l’apprendimento, la crescita emozionale ed affettiva dell’intero gruppo classe.

Modererà Pierpaolo Infante, referente regionale per l’inclusione dell’Usr Toscana, e saranno presenti Roberto Curtolo, dirigente dell’Ufficio III dell’Usr Toscana e Ambito territoriale Arezzo, Renata Mentasti, dirigente dell’Ambito territoriale di Siena e Ambito territoriale di Grosseto, Simona Dei, direttore sanitario della Asl Toscana sudest.

Parteciperanno all’incontro: Lucio Cottini, professore ordinario di Didattica e Pedagogia speciale e coordinatore del corso di studio in Scienze della formazione primaria all’Università di Urbino; Alessandra Romano, professoressa associata in Didattica generale e pedagogia speciale all’Università di Siena; Maria Luisa Scattoni, ricercatore del servizio di coordinamento e supporto alla ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma, coordinatore del network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico e dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico; Ettore Caterino, responsabile Autismo dell’Azienda Asl Toscana sudest; Silvia Toschi, di Promozione ed Etica della salute dell’Azienda Asl Toscana sudest.

Sarà inoltre possibile seguire l’evento all’indirizzo web https://www.polouniversitariogrosseto.it/.

Per partecipare in presenza è obbligatorio il possesso di Green pass e della mascherina ffp2 ed è necessario iscriversi utilizzando il seguente form: https://forms.gle/JvTc5DqLaFuf48L69