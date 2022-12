“Per nascita e per scelta”: Francesco Minucci presenta il suo libro fotografico

“Per nascita e per scelta” è una ricerca sul territorio della Maremma e dell’Amiata, attraverso i volti di persone comuni e di personaggi, che vivono stabilmente o temporaneamente in questa terra. Da Simone Cristicchi a Elisabetta Geppetti, a Joe Bastianich il fotografo grossetano Francesco Minucci ha ritratto in bianco e nero chi la Maremma toscana l’ha vissuta e da lei si è lasciato attraversare, per nascita e per scelta.

Il volume sarà presentato venerdì 16 dicembre, alle 18, alla Libreria Palomar di Grosseto. Interverranno l’autore, Luciana Tosti Pollini (Argia) e Giovanni Lamioni, fondatore e presidente di Atlante. Modererà Luca Mantiglioni, giornalista responsabile del quotidiano La Nazione.

L’intero lavoro consiste in 123 ritratti eterogenei per i soggetti protagonisti, riuniti soltanto dall’impostazione stilistica. Sono stati realizzati un po’ ovunque, dallo studio alle abitazioni, ai giardini, ai luoghi di lavoro. Unica attrezzatura due stativi, un fondale nero e una luce. Oltre ai maremmani d’origine, sono tante le persone note, di vari settori, che hanno accettato di partecipare.

“Ho pensato alla Maremma e all’Amiata come miniere umane dove scovare tesori e li ho trovati – afferma Francesco Minucci –. Un lavoro inevitabilmente parziale per vari motivi. C’è chi si è ben nascosto e non vuole farsi trovare e chi non vuole farsi vedere. C’è chi verrà, c’è chi nascerà. I nati qui, appunto, non sono meno schivi. Le porte, le più impensate però si sono aperte, altrimenti questo progetto sarebbe rimasto un desiderio. Chi ha accettato di essere fotografato lo ha fatto per dimostrare con evidenza il suo affetto per questa terra. È una dichiarazione d’amore, anche da parte mia. Ho imparato molto da tutti loro. Vorrei pensare questo lavoro anche come un testimone. Io sono arrivato fin qui, continuate! O può darsi che continuerò io”.

Il volume è interamente realizzato con il contributo economico di due sponsor: Atlante srl di Giovanni Lamioni, in occasione delle celebrazioni dei 30 anni di attività della società, e Supermercati Conad di Grosseto. La pubblicazione ha inoltre ottenuto il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Grosseto. Un’anticipazione del libro è stata offerta nella mostra “Per nascita e per scelta. Maremma Toscana”, allestita a settembre alle Casette cinquecentesche di Grosseto con il contributo dell’amministrazione comunale.

Il libro fotografico sarà presto distribuito nelle migliori librerie della provincia di Grosseto e on line su Ibs.

I volti fotografati: Achille Occhetto; Alessandra Sardoni; Alessandra Sensini; Alessandro Benvenuti; Alessandro Oneto; Alessia Baldi; Alessio Vinci; Ambra Sabatini; Andrea Degortes; Angelo Gentili; Antonfrancesco Vivarelli Colonna; Antonio Blanchard; Antonio Capitani; Antonio Degortes; Aureliana Alberici; Betty Senatore; Carlo Carletti; Carlo Conti; Charlie Gnocchi; Caterina Balivo; Charlotte Mary Horton; Chiara Baschetti; Claudio Tesauro; Cristiana Dell’Anna; Dino Abbrescia; Elena Servi; Elisabetta Geppetti; Emanuele Parrini; Emilio Trabucco; Emily Young; Enzo Iacchetti; Enzo Vecciarelli; Fabio Cianchi; Fabio Troiano; Fatima Daoudi; Filippo Fratangeli; Francesca Scopelliti; Francesca Ventura; Francesco Arca; Francesco Bracali; Francesco Falaschi: Francesco Matterazzo; Francesco Minucci (omonimo del fotografo); Gabriele Lubrano; Giacomo Pacini; Giammarco Bragagni; Giancarlo Capecchi; Gianfranco Luzzetti; Gianfranco Monti; Gianluca Catzeddu; Gianni Orlandini; Giobbe Covatta; Giovanni Gori; Giovanni Lamioni; Giovanni Veronesi; Giulia Guidi; Giuliano Amato; Giuliano Martellini; Giuseppe Cederna; Guido Accornero; Jacaranda Falck Caracciolo; Jamaica Corridori; Joe Bastianich; Julian Weber; Khadim Ndiaye; Leonardo Blanchard; Liliana Tamberi; Lorella Ronconi; Luca Grechi; Luca Pirozzi; Lucia Venturi; Luciana Bianciardi; Luciana Tosti Argia; Luciana Virando; Luigi Ambrosio; Lupo Rattazzi; Marco Cocci; Marco Delogu; Marco Galliani Marchino; Maria Concetta Monaci; Maria Elena Greco Giacolini; Marian Vilcu; Mariolina Camilleri; Marit Nissen; Massimiliano Lelli; Matilde Pompò; Matteo e Filippo Minucci; Mauro Grechi; Michele Guidarini; Michele Rossi Ape; Migmar Tsering; Mirko Scoccati; Mollica’s; Nada Malanima; Nicole Polverini: Nicolò Lo Presti; Oliviero Toscani; Paolo Fanciulli; Paolo Fantoni; Paolo Ruffini; Paolo Sassanelli; Pia Tolomei di Lippa; Renzo Ulivieri; Roberto Ricci; Rosanna Conti Cavini; Sacha Naspini; Sergio Biraghi; Sergio Magliacani; Sergio Rizzo; Sergio Sgrilli; Shady Hasbun; Shaila Gatta; Silvano Mori; Simone Ciampi; Simone Cristicchi; Stefania Craxi; Stefano Cocco Cantini; Stefano Piva- padre Stefano; Susy Laude; Ugo Quattrini; Umberto Carini; Valeria Piccini; Vladimir Luxuria.

Francesco Minucci è un fotografo freelance che si occupa di fotografia artistica e commerciale. Ha studiato le tecniche di camera oscura e fine-art alla Fondazione Studio Marangoni, diplomato nel genere still life al Centro formazione professionale di San Colombano (Firenze). Nel 2005 ha curato la direzione tecnica del Toscana Foto Festival.

Molti dei suoi lavori, frutto di una paziente ricerca, vogliono raccontare il nostro presente in veste teatrale, con il desiderio di denunciare, ma soprattutto di provocare, creando una sottile linea di confine tra il reale ed il surreale. Nei suoi progetti è fotografo, ma molto spesso anche costumista e scenografo; cura personalmente ogni dettaglio, dai personaggi ai luoghi, che diventano attori e palcoscenici delle sue visioni.

Le sue opere hanno fatto il giro di gallerie e istituzioni pubbliche e private, in Italia e all’estero, ottenendo numerosi riconoscimenti.

Per informazioni: www.francescominucci.com