“Per me si va”: dialoghi sulla conoscenza e sui limiti della scienza al Teatro degli Industri

La rassegna “Per me si va. Incursioni dantesche“, ideata da Mario Perrotta per il Comune di Grosseto, si conclude con un dialogo sulla conoscenza e sui limiti della scienza.

Martedì 30 novembre, alle 20.45, al Teatro degli Industri ci saranno il matematico Piergiorgio Odifreddi, due attori d’eccezione, Paola Roscioli e Mimmo Borelli, e la giornalista e critica teatrale Sara Chiappori. Per prenotare e acquistare i biglietti è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 334.1030779.

Come sempre, la conversazione sulle parole dantesche sarà su due livelli: si parlerà degli interrogativi ancora irrisolti che Dante ha sollevato nel canto XXVI dell’Inferno, quando Ulisse tenta di superare le colonne d’Ercole, simbolo dei limiti della scienza, e si ripercorrerà l’esperimento linguistico che il Sommo Poeta mise in atto all’epoca, leggendo in dialetto napoletano i versi dello stesso canto.

Odifreddi è un eminente studioso di logica e matematica. Docente alla Cornell University e all’Università di Torino, collabora con La Repubblica, L’Espresso, Le Scienze e Psychologies. Polemista acuto e brillante, spazia con padronanza dalla critica religiosa alla divulgazione scientifica.

Insieme con il matematico ci saranno l’attrice e cantante Paola Roscioli, fondatrice della compagnia Permàr insieme con Mario Perrotta e vincitrice di due Premi Ubu come protagonista e finalista come miglior attrice, e Mimmo Borelli, una delle voci più significative della nuova drammaturgia italiana, interpreta e dirige i propri spettacoli, insigniti di numerosi riconoscimenti, tra i quali due Premi Riccione e due Premi Ubu.