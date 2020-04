Emergenza Coronavirus: “porta a porta” dei Carabinieri per il ritiro e la consegna delle pensioni

Anche a Massa Marittima i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che vivono soli o impossibilitati a muoversi, e che percepiscono la pensione negli uffici postali in contanti, possono chiedere di ricevere la somma presso il proprio domicilio delegando i Carabinieri grazie ad una convenzione siglata a livello nazionale tra l’Arma e Poste Italiane per l’emergenza Coronavirus.

Il pensionato può richiedere il servizio o avere tutte le informazioni chiamando direttamente la stazione dei Carabinieri di Massa Marittima, al numero 0566.905500, oppure il numero verde 800.556670 messo a disposizione dalle Poste.

Con questa iniziativa i Carabinieri vogliono essere vicini agli anziani fornendo loro un servizio con l’obiettivo di limitare le uscite di queste persone, tra i soggetti più esposti al rischio della malattia nonché facile preda di borseggiatori e truffatori che possono approfittare della situazione per mettere in pratica raggiri e colpi ancor più odiosi.

Per usufruire del servizio è necessario che il pensionato rilasci una delega scritta ai Carabinieri; per questo motivo una volta ricevuta la chiamata, i Carabinieri, rigorosamente in divisa e con l’auto di servizio, si recheranno presso l’abitazione del pensionato per farsi firmare la delega e quindi attivare le procedure per il ritiro e concordare con il richiedente la consegna della pensione.

“Si tratta di un servizio importante e molto utile – commenta Grazia Gucci, assessore ai servizi sociali del Comune di Massa Marittima –, soprattutto per gli anziani che vivono nelle frazioni, dove non sempre gli uffici postali sono aperti. Per questo a nome del Comune voglio ringraziare i Carabinieri di Massa Marittima per la disponibilità e lo spirito di servizio in favore delle persone più fragili”.

Nelle frazioni gli uffici postali aperti un giorno la settimana sono a Valpiana, il mercoledì, Prata, il giovedì, e da lunedì 20 aprile anche Tatti.