Il medico di famiglia Leonardo Bartalucci va in pensione: temporaneamente al suo posto la dottoressa Pighini

Nel mese di giugno, alcuni medici di medicina generale delle province di Grosseto, Siena e Arezzo, convenzionati con la Asl Toscana sud est, cessano la loro attività.

In ambito grossetano, dal 27 giugno non sarà più in servizio il dottor Leonardo Bartalucci, che sarà temporaneamente sostituito dalla dottoressa Irlanda Pighini, contattabile ai numeri 0564.565516 e 392.1098638.