L’autobus si attende sotto le nuove pensiline: venti avranno un design originale

E’ in corso il cambio delle sessanta pensiline all’altezza delle fermate degli autobus. L’Amministrazione comunale – attraverso la società in house Sistema che ha curato l’operazione – sta provvedendo all’installazione delle nuove coperture, dieci delle quali sono già state sistemate, mentre le altre lo saranno nei prossimi giorni. Venti pensiline avranno un design particolare, che andrà a valorizzare con un tocco di originalità, cura e decoro della città.

“Diamo una risposta concreta a chi utilizza il trasporto pubblico per gli spostamenti – dichiara il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna –: questo anche in vista dell’arrivo dell’inverno, in cui le coperture si rendono ancora più necessarie e utili. Il costo del montaggio è coperto dalla vendita degli spazi pubblicitari all’altezza delle stesse pensiline. Continuiamo così a mettere in campo progetti mirati al decoro, in questo caso garantendo allo stesso tempo sicurezza, visto che si sostituiscono le strutture vetuste e malmesse presenti in città. Un ringraziamento va a Sistema, con il presidente Mauro Squarcia e il direttore Alberto Paolini”.