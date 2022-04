Pedibus, successo dell’iniziativa a Massa e Prata: ultima tappa a Valpiana

Il Comune di Massa Marittima ha aderito a Pedibus 2022, “Tutti a scuola a piedi”, il progetto nazionale di Fiab, Federazione italiana amici della bicicletta, proposto ai Comuni ciclabili d’Italia, di cui la Città del Balestro fa parte.

L’iniziativa, portata avanti in collaborazione con la scuola primaria “Don Curzio Breschi”, è stata accolta con entusiasmo dai giovani partecipanti. Lunedì 11 aprile il Pedibus ha coinvolto gli alunni della scuola primaria di Massa Marittima, seguiti il 12 aprile da quelli di Prata. Ultimo appuntamento il 13 aprile con gli alunni della scuola primaria di Valpiana.

I rappresentanti della Fiab sono intervenuti il primo giorno, alle 7.30, davanti alle Fonti dell’Abbondanza, spiegando agli alunni e ai genitori l’importanza di andare a scuola a piedi e quindi di ricercare uno stile di vita più attento al movimento, alla salute e all’ambiente.

“Possiamo dire che è stata un’esperienza assolutamente positiva e da ripetere – sottolinea Irene Marconi, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Massa Marittima -, non solo per l’importante messaggio ambientale veicolato attraverso il progetto, ma anche per la risposta che c’è stata da parte degli alunni e delle loro famiglie che si sono aggregate al corteo dei bambini. Per i ragazzi è stato un momento di condivisione e di festa, hanno ragionato su quanto possa essere salutare una passeggiata la mattina presto, prima di trascorrere tante ore a scuola. Su Valpiana c’è inoltre un coinvolgimento particolarmente attivo da parte delle maestre: nei giorni scorsi gli alunni hanno preparato i disegni delle fermate del Pedibus riflettendo sul percorso. Quindi concludiamo questa esperienza con questo piccolo valore aggiunto. Ringrazio tutti i volontari che hanno collaborato per garantire ai ragazzi la possibilità di raggiungere la scuola a piedi in sicurezza: in particolare, i volontari della proloco di Massa Marittima, dell’Auser, i volontari del Consiglio di Frazione di Prata e della Misericordia di Prata e i volontari del Consiglio di Frazione di Valpiana“.