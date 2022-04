“Tutti a scuola a piedi”: il Comune aderisce a Pedibus

Il Comune di Massa Marittima aderisce a Pedibus 2022, “Tutti a scuola a piedi”, il progetto nazionale di Fiab, Federazione italiana amici della bicicletta, proposto ai Comuni ciclabili d’Italia di cui la Città del Balestro fa parte anche quest’anno.

Il Comune, in collaborazione con la scuola primaria “Don Curzio Breschi”, parteciperà all’iniziativa lunedì 11 aprile con la scuola primaria del capoluogo, martedì 12 aprile con gli alunni di Prata e mercoledì 13 aprile con gli alunni di Valpiana. All’arrivo alla scuola saranno presenti i rappresentanti di Fiab per spiegare il significato e l’importanza dell’iniziativa.

“L’obiettivo di Pedibus – dichiara Irene Marconi, assessore comunale alla pubblica istruzione – è quello di recuperare la sana abitudine di muoversi a piedi o in bicicletta quando possibile, lasciando l’automobile a casa. Una scelta che porta benefici all’ambiente e alla salute dei cittadini che hanno stili di vita troppo sedentari. Il progetto è rivolto, in particolare, alle nuove generazioni, sempre più sensibili e attenti al rispetto dell’ambiente. Ringraziamo la scuola primaria ‘Don Curzio Breschi’ per aver collaborato all’organizzazione di queste tre giornate, nel corso delle quali i nostri ragazzi potranno scoprire il piacere di una bella passeggiata insieme ai compagni, per raggiungere la scuola a piedi, attraverso percorsi prestabiliti e sicuri. E ringraziamo i volontari dell’Auser di Massa Marittima, i volontari del Consiglio di frazione di Prata e della Misericordia di Prata, i volontari del Consiglio di frazione di Valpiana, che accompagneranno nei rispettivi territori i bambini durante tutto il tragitto e vigileranno affinché l’iniziativa si svolga in totale sicurezza. Arrivati a scuola, ad accogliere i ragazzi saranno i rappresentanti della Fiab che spiegheranno il significato e l’importanza dell’iniziativa. Nelle città dove Pedibus è un’abitudine diffusa e consolidata, il progetto si è rivelato utile anche ad aumentare l’autostima e il buon umore degli studenti e per ridurre il traffico veicolare nei pressi delle scuole.”

A Massa Marittima lunedì 11 aprile saranno due i percorsi per raggiungere la scuola a piedi in sicurezza: linea blu (consigliata a chi abita in centro storico, le coste, via Risorgimento, Cittannova e per chi arriva in autobus in piazza XXIV Maggio): ritrovo alle 7.30 presso le Fonti dell’Abbondanza. Percorso: piazza Garibaldi, via Moncini, piazza Matteotti, corso Diaz, piazza XXIV Maggio, Scuola.

Linea rossa (consigliata a chi abita in Poggio, via XXV Aprile, via Fermi, Camilletta, viale Martiri della Niccioleta): ritrovo alle 7.30 nella piazzetta del Campo sportivo della Camilletta. Percorso: via Pietro Nenni, via Martiri della Niccioleta, scuola.

I bambini saranno accompagnati lungo tutto il tragitto dai volontari dell’Auser di Massa Marittima. Sara dove i bambini potranno attendere l’arrivo del gruppo per proseguire tutti insieme.

A Prata martedì 12 aprile il percorso per raggiungere la scuola a piedi partirà alle 7.30 da piazza Guerrazzi. Le fermate saranno: via Castellazzo; via Toscana; piazza Spartaco Lolini; arrivo a scuola. I bambini saranno accompagnati lungo tutto il tragitto dai volontari della Misericordia di Prata e del Consiglio di frazione. Con apposito cartello saranno indicate le fermate del Pedibus dove i bambini potranno attendere l’arrivo del gruppo per proseguire tutti insieme.

A Valpiana, mercoledì 13 aprile, il percorso parte alle 7.30 da via del Cancellone, parcheggio dietro alla farmacia; le fermate saranno: via del Minatore, via della Stazione, angolo via delle Fonderie; piazzetta via della Cava. I bambini saranno accompagnati lungo tutto il tragitto dai volontari del Consiglio di frazione di Valpiana. Con apposito cartello le fermate del Pedibus dove i bambini potranno attendere l’arrivo del gruppo per proseguire tutti insieme.

Per ulteriori informazioni: tel. 0566.906284, e-mail s.nocciolini@comune.massamarittima.gr.it.