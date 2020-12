“Pedala il libro” e “Assaggia il libro”: ottimi risultati per i ragazzi della scuola media “Pacioli”

“Quest’anno la scuola media ‘L. Pacioli’ ha conseguito una vittoria strepitosa”.

Così commentano i risultati del concorso “Pedala il libro” gli alunni della scuola media “L. Pacioli” dell’Istituto comprensivo “Follonica 1”.

L’edizione 2019-2020 del concorso letterario rivolto dalla biblioteca comunale della Ghisa alle scuole medie di Follonica, vede i ragazzi riconfermarsi vincitori anche quest’anno e assegnatari di tutti e cinque i premi nella classifica finale.

I “cinque magnifici lettori”, Sabrina Raffaelli, Vittoria Baldassarri (III C) Giulio Sartini (ex III E), Matilde Poli Piscioneri (II B), Victoria Nocerino (III C) si sono distinti per la loro passione verso la lettura e per una scrittura riflessiva e corretta. A coronamento di un così brillante risultato, va alla classe III C di via Gorizia (ex II C) anche il premio come classe vincitrice per aver presentato il maggior numero di recensioni.

E che dire dei piccoli “golosi” lettori dell’istituto comprensivo? Tre premi su cinque assegnati anche agli alunni della scuola primaria a conclusione di “Assaggia il libro”: Anton e Artur Patiyevych (IV B Calvino), Gaia Turrini (V A Rodari) e Alessandro Collina (IV A Rodari) per le emozioni che sono riusciti a esprimere e le recensioni accurate.

Il lockdown dello scorso anno non ha fermato la tenacia degli organizzatori e dei ragazzi nel portare avanti il concorso proseguito online. Il riconoscimento del lavoro svolto arriva a ridosso del Natale. I vincitori potranno utilizzare i buoni premio, per un totale complessivo di 625 euro per le medie e 275 euro per la primaria, nelle librerie Altrimondi, Chiti, Tuttolibri. I ragazzi, le famiglie e la scuola le ringraziano vivamente per la preziosa collaborazione.

L’ottimo risultato raggiunto non smentisce la qualità del percorso didattico e formativo intrapreso dai bambini e dai ragazzi dell’Istituto comprensivo “Follonica 1”.

A conclusione del concorso, l’Istituto comprensivo ringrazia la biblioteca comunale “per questa bella tradizione letteraria che valorizza l’amore che i ragazzi hanno per la lettura“.