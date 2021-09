Verso le amministrative, Pd Toscana: “Auspichiamo riammissione lista Chiavetta”

“Auspichiamo fortemente che la lista di Mario Chiavetta sia riammessa per le elezioni di ottobre a Orbetello. Un appuntamento elettorale che veda l’esclusione di un candidato e di ben dieci soggetti politici che compongono quella lista porterebbe a una competizione incompleta e all’assenza di un’intera area politica nel prossimo consiglio comunale: questo non sarebbe un bene per la comunità di Orbetello.

Per questo speriamo che il Tar accolga il ricorso che viene presentato in queste ore e che la sostanza prevalga sulla forma, come hanno ben argomentato i segretari locali, sollevando anche un tema di riflessione più generale: quello dell’attualità delle procedure di presentazione”.

Così Marco Simiani, responsabile enti locali del Pd toscano, in merito alla ricusazione della lista di Mario Chiavetta a Orbetello.