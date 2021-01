Sanità, il Pd: “La Asl taglia tutti i servizi sul territorio, il Comune fa finta di niente”

“Apprendiamo da un comunicato della Asl sud-est che non si è capaci neanche di programmare la sostituzione di un medico e questo con buona pace dei grandi discorsi sull’importanza della assistenza medica territoriale”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Scansano del Partito democratico.

“A fare le spese di questa situazione sono ancora una volta i cittadini di Scansano che vedono progressivamente smantellata e precarizzata l’assistenza sanitaria, un vero e proprio ‘corso di sopravvivenza estremo’ a cui viene sottoposta la cittadinanza da alcuni anni a questa parte – continua la nota -. Mentre la Regione faceva comunicati sull’importanza dei medici per la gestione delle emergenze, soprattutto nelle zone rurali, a Scansano veniva tolta l’automedica con relativo medico, i servizi amministrativi sanitari venivano ridotti al lumicino, le prestazioni specialistiche presso l’ambulatorio di Scansano erano praticamente eliminate ed oggi si è costretti ad andare a Grosseto in barba ad ogni precauzione sugli spostamenti e le norme anti-Covid, l’ambulatorio per le medicazioni o i piccoli infortuni ha dotazioni mediche a dir poco insufficienti, l’assenza di programmazione e lo stato degli edifici che ospitano il ‘distretto sanitario’ di Scansano sono preoccupanti, il futuro della Rsa, nonostante l’impegno degli operatori, è quantomeno oscuro…e si potrebbe continuare a lungo“.

“In questo quadro riteniamo assolutamente inaccettabile che, solo nel giorno di fine dell’incarico della dott.ssa Meocci, la Asl dia istruzioni via stampa per disporre la diaspora degli assistiti della frazioni di Scansano (Baccinello, Polveraia, Murci), con orari ridotti di apertura degli ambulatori e verso medici che hanno già un elevato numero di assistiti da seguire – sottolinea il Pd -. La motivazione addotta per questo funerale dell’assistenza territoriale è che ‘come noto non si trovano medici disponibili’ ovvero la certificazione dell’incapacità gestionale e di programmazione, visto che non si tratta di attrezzare un ospedale, ma di assegnare 1 (un) medico. Come Partito Democratico di Scansano chiediamo una presa di posizione ed un intervento immediato delle autorità regionali, non è ulteriormente sostenibile la sistematica distruzione della sanità territoriale a Scansano, troppe promesse non rispettate dalla Asl, troppe sottovalutazioni delle necessità della popolazione, anziana e non. L’emergenza Covid, spesso tirata in ballo come giustificazione, non può e non deve essere un motivo, ma anzi è un’aggravante, è proprio in questo periodo che rendere precaria l’assistenza sanitaria locale crea gravi problemi: il medico di base non è (non dovrebbe essere) un mero compilatore di ricette, la continuità di interazione, la conoscenza dei pazienti è vitale, soprattutto per le persone anziane e/o quelle con malattie croniche che solo un medico di base può seguire conoscendo il paziente, il suo quadro clinico, le sue evoluzioni. Tutto ciò non è nei diritti dei cittadini malati delle frazioni di Scansano, che non hanno da tempo stabilità del medico di medicina generale”.

“In questa grave situazioni, stendiamo un velo sull’amministrazione comunale di Scansano che, dopo aver fatto terra bruciata relazionale con le istituzioni sanitarie con posizioni e atteggiamenti anche stravaganti, oggi riesce a fare solo roboanti e narcisistici proclami senza farsi delle domande sul perché sia stato possibile, proprio sotto questa amministrazione, la distruzione dei servizi sanitari a Scansano e solo a Scansano – termina il Pd -. Amministrare una comunità non può significare fare lo scaricabarile, bisogna assumersi le proprie responsabilità, cosa che a Scansano non succede oramai da almeno 3 anni, sulla Sanità e purtroppo non solo”.