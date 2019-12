Presepe nelle scuole, il Pd: “Mozione del centrodestra è una stupidaggine”

“L’unica cosa che personalmente auspicherei che fosse obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado è la grande qualità dell’insegnamento e degli insegnanti, in modo da essere certi che i ragazzi di oggi e i cittadini di domani siano sempre in grado di riconoscere oscenità e stupidaggini, come quelle che il sindaco di Grosseto, che la Lega avrebbe preso in considerazione per candidato alla presidenza della Regione Toscana, e la sua maggioranza di destra ci propinano ormai con scadenza quasi quotidiana“.

A dichiararlo è Valerio Fabiani, componente della segreteria regionale del Pd Toscana e della direzione nazionale del Pd.

“Io adoro il presepe e l’annuncio di misericordia e fratellanza che porta: per questo ancora di più non sopporto che se ne faccia un utilizzo politico da parte di chi, fra le altre cose – termina Fabiani –, dimostra di non conoscerne nemmeno il significato più profondo e autentico“.