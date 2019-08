Scuola elementare, il Pd: “Il sindaco non invita Regione e cittadini alla presentazione del progetto”

“Sulla stampa di oggi abbiamo appreso che il sindaco ha indetto una riunione, lunedì 5 agosto, per presentare il progetto della scuola elementare di Albinia, invitando la dirigente scolastica, la presidente del Comitato genitori e la presidente del Consiglio di istituto“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri del Pd – Area riformista, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Albinia.

“Poiché la Regione Toscana finanzia gran parte dell’opera, ci è sembrata una grave mancanza non aver invitato il presidente della Regione e, considerata l’importanza dell’opera, anche non aver invitato tutti i consiglieri comunali – continua la nota -. Inoltre, ci ha meravigliato che il sindaco non sia sentito in dovere di illustrare il progetto a tutta la cittadinanza di Albinia. Pertanto abbiamo scritto al sindaco, invitandolo a rimediare alla grave mancanza istituzionale, invitando alla riunione di lunedì prossimo il presidente della Regione e a convocare una riunione apposita per illustrare il progetto a tutta la cittadinanza di Albinia”.