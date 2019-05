Verso le amministrative, il Pd: “Valorizzeremo il tessuto commerciale della città”

Valorizzazione degli assi commerciali della città, alleggerimento delle imposte comunali, velocizzazione delle pratiche burocratiche, lotta alla contraffazione. Questi sono gli interventi principali che propone la lista del Partito Democratico per Andrea Benini sindaco a sostegno delle attività commerciali e produttive di Follonica.

“Crediamo che le attività commerciali e le piccole e medie imprese siano la ricchezza di Follonica, un tessuto radicato in città che va sostenuto – si legge in una nota della lista -. Occorre ripartire da quattro grandi temi, quattro azioni concrete e attuabili nei primi mesi del prossimo mandato che possono davvero rilanciare l’economia cittadina“.

“Innanzitutto – dichiara il candidato Gesuè Ariganello – agiremo fin da subito, e come già dichiarato anche dal nostro candidato sindaco Andrea Benini, sulla leva fiscale per alleggerire le imposte comunali alle nuove imprese che si insedieranno nella nostra città. Programmeremo, inoltre, un grande piano di recupero delle aree di maggior pregio continuando la strategia di riqualificazione dei maggiori assi commerciali: via Bicocchi, via Colombo, mercato coperto e centro commerciale della 167, viale Italia e via della Repubblica saranno oggetto di concorsi di idee per la progettazione di nuovi arredi che possano migliorarne il decoro e la fruibilità”.

“Miglioreremo la velocità di risposta della macchina comunale lavorando ad una maggiore integrazione dei servizi e continueremo con la digitalizzazione delle pratiche per velocizzare il rapporto fra impresa e operatori – continua Ariganello -. Per facilitare l’accesso alle informazioni creeremo uno sportello territoriale che permetta un’informazione continua sulle opportunità di finanziamento e facilitazione per l’impresa, sia sui livelli regionali e nazionali, sia su quelli europei che possono diventare opportunità anche per l’amministrazione e l’intero comprensorio. Proseguiremo nel contrasto alla contraffazione grazie all’impegno congiunto della Polizia Municipale e degli uffici comunali per tutelare i consumatori e gli imprenditori che rispettano le regole“.

“Vogliamo dare valore alle esperienze positive già esistenti, come quella del Centro commerciale naturale, sostenendo la partnership pubblico- privato nella realizzazione di eventi in città – termina il candidato -. L’obiettivo è quello di favorire il lavoro e l’impegno impegno degli operatori, strutturando un programma annuale permanente per far diventare gli eventi sempre più integrati col territorio“.