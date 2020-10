Skate park, il Pd: “Appoggiamo la petizione, pronti a collaborare per il progetto”

“La recente petizione per uno skate park a Follonica ci trova assolutamente d’accordo e il Partito Democratico si attiverà affinché l’amministrazione possa farsi carico di questo progetto“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Mirjam Giorgieri, segretaria del Pd di Follonica, e Giacomo Manni, capogruppo del Pd nel Consiglio comunale della Città del Golfo.

“Quando la richiesta arriva da una fascia sociale che generalmente non si palesa significa che il bisogno è forte e sincero – continua la nota -. La nostra città ha da tempo avviato processi di partecipazione e co-progettazione con alcune realtà cittadine: pensiamo al lavoro dei murales condiviso con la scuola, il rifacimento del campino di basket dell’Ilva co-peogettato con la Follonica Basket e fortemente richiesto dai frequentatori di Spazi Ragazzi. Ma anche le aperture speciali di alcuni spazi come il Madi per gli studenti, interrotte causa Covid, ma sulle quali stiamo già lavorando per ripartire nelle prossime settimane“.

“Insomma, questa è una pratica che l’amministrazione ha già avviato e che siamo certi intenda portare avanti proprio perché la città è la somma delle visioni dei suoi cittadini e quando certi progetti li facciamo insieme siamo sicuri che il risultato sia decisamente migliore – termina il comunicato -. Così non solo accogliamo con entusiasmo la proposta, ma invitiamo il gruppo che l’ha fatta a ragionare con noi su quale luogo tra quelli che abbiamo individuato potrebbe risultare più idoneo“.