Sicurezza, il Pd: “Furti in aumento, Comune indifferente e apatico”

“A Scarlino purtroppo l’ondata di furti a carico degli imprenditori non accenna a finire”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico del paese maremmano.

“Stiamo infatti stiamo assistendo ad una situazione surreale e gravissima mai vista in precedenza, con il nostro territorio preda di efferati malviventi nella più totale indifferenza ed apatia dell’amministrazione comunale – continua la nota -. Dove sono le politiche sulla sicurezza, tanto care e sbandierate ad ogni occasione dai leghisti in generale e da quelli che governano il nostro Comune in particolare? Forse la sindaca Francesca Travison è troppo impegnata a tenere in piedi una coalizione che si sta miseramente sgretolando sotto il peso delle promesse elettorali non mantenute, che non si è ancora accorta di cosa sta succedendo nel suo territorio?”.

“Da una parte si elogia il proprio leader Salvini, che della sicurezza ha fatto il proprio cavallo di battaglia per cavalcare un populismo becero ed inconcludente, e dell’altra, quando si è chiamati ad amministrare, come nel caso della nostra Sindaca, non ci si preoccupa nemmeno di cosa stia accadendo – sottolinea il Pd -. Nel territorio scarlinese ci sono imprenditori che, pur avendo investito a proprie spese ingenti somme in impianti di prevenzione, nel giro di pochi mesi hanno subito addirittura 4 furti senza che dall’amministrazione comunale sia arrivata nemmeno una telefonata di conforto o solidarietà od almeno per sapere che cosa sia successo. Ciò è davvero vergognoso“.

“Questo non è assolutamente accettabile! Sindaca è giunta l’ora di svegliarsi! Comprendiamo bene che per chi si è presentato come civico pur avendo ben chiaro di iscriversi subito alla Lega (qualcuno vocifera addirittura che l’iscrizione sia avvenuta prima delle elezioni….), lasciar perdere le beghe politiche tra partiti non sia possibile – continua il comunicato -, ma è giunto il momento di pensare ai propri cittadini, ai propri imprenditori e di conseguenza a tutti i lavoratori scarlinesi che in alcuni casi corrono il rischio di vedere in pericolo il proprio posto di lavoro”.

“Chiediamo quindi – ribadisce il Pd scarlinese – una maggiore attenzione a questi eventi, con un aumento dei servizi di pattuglia della Polizia municipale durante la notte, tanto più che quest’anno non si deve neppure fare servizio per le discoteche, con la richiesta di un maggiore intervento da parte delle forze dell’ordine statali, che in occasione dell’ultimo evento hanno dimostrato di saper bene lavorare, e la promozione di un tavolo sulla sicurezza che metta insieme tutti i soggetti deputati al controllo”.

“Visto che gran parte di questi furti sono avvenuti nella zona artigianale La Pieve – termina il Pd scarlinese – che, complice il suo stato di semi abbandono e priva di illuminazione pubblica, è divenuta terreno fertile per i ladri, chiediamo alla sindaca a che punto sia la presa in carico della lottizzazione dell’area da parte del Comune, visto che in campagna elettorale si era promesso di porre rimedio alle presunte carenze delle amministrazioni precedenti nel giro di pochissimo tempo, od anche qui siamo di fronte all’ennesima promessa elettorale non mantenuta?”.