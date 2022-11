Sconto in bolletta per i comuni geotermici, il Pd: “La destra boccia nostra proposta”

“Durante la campagna elettorale avevamo presentato alcune proposte ai nostri candidati, tra questa c’era quella che prevedeva uno sconto nella bolletta dell’energia elettrica per i comuni geotermici, ovvero la stragrande maggioranza dei municipi amiatini. Questa idea partiva dal presupposto che, in cambio dell’energia prodotta sul nostro territorio, si deve corrispondere uno sconto agli abitanti e alle imprese. Un ragionamento semplice e giusto”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il coordinamento di zona del Pd dell’Amiata grossetana.

“Questa proposta è stata presentata dall’onorevole Simiani in commissione alla Camera come emendamento al Decreto ‘Aiuti Ter’ ed è stata bocciata dal centrodestra, con il voto contrario degli eletti del territorio di Lega e Fratelli d’Italia. Dopo averla ripresentata in Aula, è capitata la stessa cosa – continua la nota -. In campagna elettorale noi abbiamo messo la faccia e fatto proposte per tutelare e far crescere il territorio e questo intervento andava in quella direzione. Questa era una proposta pensata per contenere gli svantaggi competitivi di chi opera in montagna e che teneva conto della convivenza del territorio amiatino con lo sfruttamento di questa fonte energetica“.

“Il fatto che il centrodestra non l’abbia voluta sostenere, parla chiaro: ci si interessa dei nostri territori solo in campagna elettorale. La stessa cosa è successa quando si è trattato di includere le associazioni di volontariato tra i beneficiari dello stesso ‘Aiuti Ter’, fatto che avrebbe aiutato gli enti che si occupano dei servizi di trasporto di emergenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle Asl, danneggiate in questi mesi dagli aumenti dei costi energetici e dei carburanti. Anche lì la destra ha votato contro – termina il comunicato -. Dal canto nostro, siamo convinti che il ruolo del Pd all’opposizione debba essere quello di sollecitare interventi a sostegno dei cittadini”.