Sanità, il Pd: “Perchè il Comune non ha partecipato ad incontro tra sindaci e Asl?”

“Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea dei sindaci per la sanità, promossa dal presidente Giacomo Termine, alla presenza del direttore della Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico di Scarlino.

“L’incontro, fortemente richiesto dai sindaci dei Comuni di Grosseto, era finalizzato a fare una ricognizione sui servizi sanitari sul territorio dopo l’emergenza Coronavirus ed a presentare specifiche richieste al direttore D’Urso. Apprendiamo con stupore, dispiacere e sdegno che la nostra sindaca Francesca Travison ha disertato tale importante riunione e che il Comune di Scarlino non era rappresentato da alcun suo delegato – continua la nota -. Pur nella consapevolezza che amministrare è ben diversa cosa dal fare becera opposizione, così come ella ha fatto nella precedente consiliatura, ci interroghiamo sul perchè di questa deprecabile assenza. La nostra sindaca leghista ha ritenuto inutile rappresentare il Comune da ella amministrato oppure non è a conoscenza del fatto che i due punti per il prelievo del sangue sul territorio scarlinese (Scarlino capoluogo e Scarlino Scalo) sono chiusi ormai da 4 mesi? E’ consapevole la nostra sindaca che i suoi cittadini sono costretti a recarsi a Follonica, Massa Marittima o addirittura Grosseto per effettuare esami ematologici?“.

“Se pur essendo a conoscenza di tutto ciò ha preferito disertare l’assemblea nella quale poteva porre rimedio a tale problematica, ella denota un disinteresse allarmante nei confronti della popolazione scarlinese – termina il Pd -. Se invece non ne è davvero a conoscenza palesa un dilettantismo davvero preoccupante. Siamo altresì consapevoli che la sindaca possa essere preoccupata per non essere riuscita a mantenere le promesse elettorali e che gli ultimi articoli apparsi sulla stampa palesino una preoccupante situazione (degrado ambientale, carenza della Polizia Municipale, ecc.), ma mancare ad un tale importante incontro riteniamo che sia davvero grave. Chissà se per il prossimo 23 giugno sarà altrettanto impegnata oppure riuscirà a trovare il tempo per andare ad ascoltare il suo ‘capitano’ Matteo Salvini a Follonica“.