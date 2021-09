Verso le amministrative, il Pd: “Mazzuoli espulso per due anni, ecco il motivo”

“Gianluca Mazzuoli è stato espulso dal Pd come risulta dal verbale redatto l’11 agosto scorso“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd di Scansano.

“Spiace che ora insista nel raccontare, ai giornali e agli scansanesi, una storia molto diversa dalla realtà dei fatti – continua la nota –. Mazzuoli è stato cancellato dell’anagrafe degli iscritti al Pd per due anni perché la candidatura a fianco della lista Marchi è incompatibile con i valori del Partito democratico. La lista Marchi, civica come lo sono tutte le liste nei comuni della dimensione di Scansano è, chiaramente, è una lista di destra, promossa da Forza Italia e, notizia di questi giorni, sostenuta da Fratelli d’italia. Non sappiamo quali promesse possano aver allertato Mazzuoli al punto di farlo sentire a suo agio in uno schieramento così lontano e diverso da quello in cui ha sempre militato“.

“In questi giorni Mazzuoli prosegue la sua azione ambigua diffondendo notizie non vere, con il fervore tipico di chi, dopo cinque anni di immobilismo, si agita per far credere di aver fatto e fatto bene. Non è il Pd si Scansano a screditare, ma è il nostro partito oggetto di attacchi offensivi e pretestuosi. Siamo i primi ad auspicare un confronto franco, ma leale sui programmi per il futuro di Scansano – termina il comunicato -. Per questo sollecitiamo i nostri concittadini a rispondere al questionario che a questo scopo la lista civica Scansano Ora, guidata da Bice Ginesi, ha inviato per raccogliere proposte e suggerimenti”.