Rottamazione cartelle esattoriali, il Pd: “Da L’Alternativa polemiche ridicole e strumentali”

“In merito alle scomposte dichiarazioni dei consiglieri comunali de ‘L’Alternativa’ di Castiglione della Pescaia non si può non evidenziare che la rottamazione delle cartelle esattoriali, giustamente negata dall’amministrazione (proprio in quanto forza di sinistra) e dal Consiglio comunale, rappresenterebbe un premio a coloro che sono stati reticenti ad assolvere alle proprie obbligazioni tributarie e uno schiaffo a coloro che, diligentemente, hanno invece provveduto a versare quanto dalla legge previsto e da essi dovuto”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono il segretario Lorenzo Zambernardi e la segreteria del Pd di Castiglione della Pescaia.

“Il collegare una questione di ordine etico-morale a una serie di patetiche rimostranze sull’operato dell’amministrazione, che in un periodo non facile ha confermato il paese di Castiglione tra le primissime mete turistiche della Toscana e d’Italia, non può che suscitare sdegno in chi sostiene coloro che quotidianamente si impegnano per il benessere della comunità – prosegue la nota -. L’uso a sproposito del termine ‘educativo’ e la contestazione delle iniziative gratuite promosse a favore della cittadinanza, infine, desta tristezza e porta a sperare che l’opposizione voglia in futuro provvedere a formulare delle proposte costruttive e dignitose, anziché occuparsi di ridicole polemiche strumentali e costruite sul nulla“.