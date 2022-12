Rigenerazione urbana e plessi scolastici, il Pd: “Ottimo lavoro del Comune”

“Come Partito Democratico follonichese apprezziamo molto il buon lavoro svolto dall’amministrazione Benini sia in ambito socio educativo che in quello della rigenerazione urbana e nell’aver avuto la capacità di essere stati in grado di aggiudicarsi, grazie anche all’ottimo lavoro degli uffici comunali, bandi di non facile assegnazione“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd della città del golfo.

“Infatti, dopo aver partecipato ad un bando inerente al ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU’, dopo essere entrato in graduatoria, il nostro Comune si è aggiudicato un finanziamento pari a 3 milioni e 300mila euro per la realizzazione di un polo scolastico 0-6 nella zona del Parco centrale e per l’adeguamento e ampliamento strutturale ed energetico della scuola comunale ‘Mimose’ di via De Gasperi – continua la nota –. Riteniamo che questa proposta risponda agli obiettivi richiesti di rigenerazione e innovazione dei sistemi scolastici ed educativi; questo porterà alla nostra comunità territoriale uno sviluppo in ambito occupazionale ed anche innumerevoli benefici in ambito socio educativo“.

“Le risorse del Pnrr ci consentiranno di proseguire un’operazione già iniziata di recupero e rivitalizzazione di un’area come quella del Parco centrale – termina il Pd -. Questo intervento si va ad aggiungere ad altri già finanziati come la rigenerazione urbana di Senzuno, che vedrà il proprio inizio già a partire dalle prossime settimane, ed il completo rifacimento della scuola primaria di via Palermo, per l’ammontare complessivo di dieci milioni di euro. La vera scommessa del Pnrr sarà fare in modo che le risorse introdotte possano far decollare una vera transizione culturale per poter disegnare una nuova città moderna e sostenibile, capace di innovare e di reagire alle future trasformazioni e che sappia fornire ai cittadini ed alle imprese servizi migliori”.