Proroga concessioni demaniali, il Pd: “Buona notizia, ma il Comune arriva all’ultimo minuto”

Anche a Grosseto lo spettro della direttiva Bolkestein sembra scongiurato. Le concessioni demaniali marittime del settore balneare per i 48 imprenditori che operano nel comune di Grosseto, in particolare a Marina, sono state estese oggi per altri 13 anni da parte della Giunta comunale.

“Si tratta senz’altro di una buona notizia per i nostri operatori turistici –commenta il responsabile turismo della segreteria provinciale del Partito Democratico, Davide Bartolini – che giunge in un momento così difficile per la ripartenza del settore per l’emergenza Covid – 19. Ma dobbiamo constatare la grande enfasi del tutto fuori luogo dell’amministrazione per un provvedimento che andava fatto prima e non sul filo di lana come ha fatto anche stavolta. L’applicazione di una norma che doveva essere cosa dovuta e normale esce dal cilindro del sindaco Vivarelli Colonna e diventa ‘un risultato storico’ e una ‘vittoria’“.

“Questo procedimento – prosegue Bartolini – era già stato preso alcuni mesi fa da altre amministrazioni, come ad esempio il Comune di Castiglione della Pescaia, che aveva sottoposto ad una manifestazione d’interesse l’estensione della durata delle concessioni. Come al solito Grosseto arriva secondo; la legge è di fine marzo 2018, le linee guida regionali del marzo 2019 e la scadenza delle concessioni alla fine dell’anno“.

“Non estendere ora sarebbe stato da irresponsabili, arrivare all’ultimo secondo in questo modo – rincara la dose il rappresentante del Pd – è comunque da ritardatari distratti, il che sarebbe anche peggio perché segnala il disinteresse cronico che l’amministrazione di destra ha manifestato da tempo per questo settore vitale per il nostro turismo“.