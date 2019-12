Politiche ambientali, il Pd: “Grosseto prenda esempio da Monterotondo Marittimo”

“Si può essere ‘Comuni virtuosi’ in Italia, ma non a Grosseto“.

A dichiararlo è Stefano Rosini, segretario del circolo “Pace” del Partito democratico.

“Poi ci sono quelle notizie che rincuorano, infatti un’amministrazione della Maremma, ovvero il Comune di Monterotondo Marittimo, ha ricevuto in questi giorni a Crema il premio come Comune più virtuoso d’Italia – spiega Rosini -. Un plauso al piccolo Ente pubblico situato sulle splendide colline metallifere, dove un giovane sindaco, Giacomo Termine, con la sua Giunta ed in piena sinergia con gli uffici comunali, le associazioni ed i propri cittadini, ha dato vita ad una serie importante di buone pratiche ambientali in materia di edilizia, di trasporti e di sociale, meritando il premio per il 2019. Cosa che qui a Grosseto città, pur con le giuste proporzioni, è inimmaginabile anche solo pensare“.

“A Monterotondo Marittimo sono state installate lungo le piazze del borgo panchine intelligenti che, oltre alla sosta dei passanti, permettono di ricaricare il cellulare grazie a dei mini pannelli solari incorporati nella seduta pubblica; qui a Grosseto il sindaco Vivarelli Colonna, invece, nei mesi scorsi, ha fatto togliere le panchine esistenti da anni a Porta Corsica – sottolinea Rosini -. A Monterotondo Marittimo è stato dato impulso alle ristrutturazioni di fabbricati esistenti incentivando l’uso delle tecniche e dei materiali della bioedilizia, questo concretamente attraverso agevolazioni anche sul pagamento degli oneri concessori comunali; a Grosseto recentemente l’attuale Giunta Vivarelli Colonna ha approvato a maggioranza, in Consiglio comunale, altri 300 nuovi appartamenti in campagna nella zona poco distante dal centro commerciale Aurelia Antica. A Monterotondo Marittimo è stato riqualificato l’ex cinema Acli, qui a Grosseto il sindaco Vivarelli Colonna lascia in completo stato di abbandono da anni l’ex cinema Marraccini, in pieno centro storico, a ridosso delle Mura medicee“.

“Proseguendo la lettura dell’elenco delle buone pratiche ambientali sviluppate nella zona metallifera della nostra Maremma, in particolare a Monterotondo Marittimo, giustamente premiato, evidenzia l’arretratezza ad oggi manifesta del nostro Comune capoluogo, che dal giugno 2016, avanza esclusivamente nella classifica della pulizia invernale delle caditoie stradali – termina Rosini –, tanto cara al sindaco Vivarelli Colonna“.