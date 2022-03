Piano delle opere pubbliche, il Pd: “Strumento che cambierà il volto della città”

“In occasione del Consiglio comunale abbiamo votato e sostenuto delle delibere di grande interesse economico e sociale”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo consiliare del Partito democratico di Follonica.

“Votando il bilancio di previsione ed i numerosi atti ad esso connessi, tra i quali il fondamentale Piano triennale delle opere pubbliche, dobbiamo avere ben chiaro quali sono le risorse a disposizione e che il meccanismo in questione diventerà una tappa fondamentale per la costruzione della Follonica del presente e del futuro – continua la nota -. Nonostante le difficoltà che gli enti locali hanno dovuto affrontare negli ultimi anni, dalla crisi del 2016 a quella del Covid, che hanno toccato in modo trasversale tutta la società sia pubblica che privata, il nostro Comune ha saputo mantenere inalterati tutti i servizi essenziali, nonostante le rilevanti perdite di gettito, e gli equilibri di bilancio. il risultato è un bilancio comunale in perfetta salute; con questa previsione abbiamo incentivato la spesa produttiva con circa 800mila euro di avanzo di parte corrente“.

“Altro atto votato in occasione del bilancio è il piano triennale delle opere pubbliche – prosegue il Pd -. Sottolineiamo la lungimiranza dell’azione amministrativa evidente grazie ai numerosi finanziamenti che siamo riusciti ad intercettare, per un totale di circa 7 milioni di euro, buona parte di essi dal Pnrr; ricordiamo i 5 milioni per la riqualificazione di Senzuno, che cambierà completamente il volto del quartiere andando a migliorare la vivibilità e la fruibilità degli spazi interni al quartiere, notizia di pochi giorni fa l’inserimento nei patti territoriali del progetto del parcheggio di via Caprera con la presenza del bike sharing per dare un’impronta alla mobilità che vogliamo portare ed incentivare nella nostra città. Altro intervento finanziato dal Ministero riguarda la separazione delle reti fognarie a Cassarello e Salciaina, intervento sicuramente meno visibile, ma importante per la vivibilità cittadina”.

“Oltre agli interventi citati, il piano è improntato alla riqualificazione urbana per accompagnare la città verso una migliore vivibilità e sostenibilità ambientale – continua la nota -. Il progetto più ambizioso, oltre a quelli citati precedentemente, riguarda la bonifica dell’ex depuratore, con la conseguente realizzazione di un parcheggio da oltre 170 posti auto, in un’area altamente degradata e che invece grazie a questo intervento può diventare strategica per tutta la città. Particolare attenzione questo piano la dedica alla viabilità ed alla mobilità, con il proseguimento della ciclovia tirrenica ed il rifacimento della zona industriale, per renderla maggiormente fruibile. Questo piano però non pensa solo al presente, ma guarda anche al futuro, attraverso la progettazione delle piazze delle fonderie all’interno dell’ex Ilva ed alla progettazione di via Bicocchi, via Colombo e piazza XXIV Maggio per riqualificare gli assi viari del centro cittadino“.

“Registriamo infine due dati fondamentali; il primo è che questo piano si estende con interventi sul tutto il territorio cittadino in modo vasto e diffuso e l’altro elemento significativo riguarda l’aggiudicazione delle risorse per realizzare numerose opere pubbliche: essa è frutto di una buona programmazione politico amministrativa e di un grande capacità tecnica degli uffici, un mix vincente che ci porterà ad introitare somme importanti – termina il comunicato –, ciò dimostra che investire in progettualità premia ed evidenzia la lungimiranza che ha sempre contraddistinto l’amministrazione Benini“.