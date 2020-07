Spandimento di ammendanti per concimazione, il Pd: “Sindaco ritiri ordinanza”

Il Partito democratico di Manciano chiede all’amministrazione comunale di “ritirare immediatamente l’ordinanza n.36 del 7 luglio con la quale si intende disciplinare le modalità di spandimento degli ammendanti per la concimazione in area agricola e periurbana“.

“L’ordinanza emessa rischia di creare un grande danno all’intero comparto zootecnico e non tiene conto delle esigenze di uno dei settori produttivi più importanti del nostro territorio – continua il Pd -. Il Comune di Manciano ha radici profonde nella cultura e tradizione contadina e deve garantire al settore agricolo di essere sostenuto e supportato attraverso azioni congiunte con le associazioni di categoria e non contrastato con ordinanze spot. I numerosi operatori del settore rappresentano i guardiani del nostro paesaggio che permettono di custodire il territorio affinché sia meta ambita per i numerosi turisti e amanti della natura che ogni anno frequentano il comune di Manciano“.

“Quindi chiediamo all’amministrazione Morini di ritirare l’ordinanza e affrontare la problematica emersa dalle citate numerose segnalazioni di cittadini in maniera organica e strutturata – termina la nota –, in modo da poter elaborare però una proposta che non contrasti il settore produttivo, già fortemente in difficoltà per il momento storico che stiamo vivendo”.