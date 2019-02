Finanziamento erosione, il Pd: “Nessun decreto del Governo, i parlamentari facciano squadra”

“Vogliamo far tornare tutti con i piedi per terra, perché la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio riguarda lo stanziamento di ulteriori risorse per 10 Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano per far fronte alle conseguenze degli eventi calamitosi dell’autunno scorso“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo Pd – Area riformista nel Consiglio comunale di Orbetello.

“Invece, quello che aspettano la Regione Toscana e i Comuni maremmani è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che deve approvare il Masterplan degli interventi predisposto dalla Regione nel dicembre scorso e sottoscritto dai Comuni, e che dovrebbe contenere le deroghe richieste per sbloccare le procedure – continua la nota -. Quindi, allo stato a nulla sono valse né le lettere consegnate a mano dal senatore Berardi, né gli sbandierati interventi dell’onorevole Lolini, i quali farebbero bene, invece di fare iniziative singole ed estemporanee, buone solo per la loro propaganda, a far squadra tra di loro, con il presidente della Provincia e con i sindaci per fare una pressione forte ed efficace sul Governo nazionale e portare a casa il risultato nel più breve tempo possibile, perché la stagione si avvicina e il rischio di comprometterla è grande”.