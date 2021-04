Vaccinazione ai marittimi, il Pd: “Bene appoggio dell’onorevole Gariglio”

Il Partito Democratico dell’Argentario esulta per la dichiarazione dell’Onorevole Gariglio, capogruppo PD in commissione Trasporti di Montecitorio.

“La richiesta dei sindacati di garantire a tutti i lavoratori del settore dei trasporti una rapida vaccinazione, fatta salva la precedenza per i cittadini anziani, è completamente condivisibile – ha dichiarato Gariglio -. Si tratta di lavoratori che hanno garantito in questi mesi servizi essenziali alla collettività e che rischiano, come peraltro hanno dimostrato le indagini dei Nas trovando tracce di Covid sui mezzi di trasporto, continuamente di essere contagiati”.

“Questa dichiarazione dell’Onorevole Davide Gariglio non può che essere ribadita con forza anche dal Pd di Monte Argentario, che aveva preso a cuore la questione – si legge in una nota del partito -. Avanti, sulla giusta rotta!“.