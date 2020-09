Verso il ballottaggio, il Pd: “Accuse di Di Giacinto a Termine sono poco coerenti”

“Le repliche di Di Giacinto, come sempre, sono poco coerenti e prive di forza“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico di Follonica.

“Mettere a paragone gli incarichi di Giacomo Termine con il ruolo di assessore non ha alcun senso dato che Termine, oltre all’indennità di sindaco, per altro piuttosto bassa visto che è il primo cittadino di un piccolo Comune, non recepisce per i suoi altri ruoli alcun beneficio economico, neppure quantificati in gettoni presenza – continua la nota -. Una situazione molto diversa da quelle che cercano, solitamente, i socialisti follonichesi che vanno a caccia sempre incarichi ben retribuiti, come appunto un assessorato, tradendo, con le scelte compiute dai vertici, anche le aspettative di parte dell’elettorato“.

“Per quanto riguarda poi l’attività professionale dell’architetto Catalani, il suo lavoro per altre amministrazioni che non siano quella follonichese non può essere certo messo in discussione: in caso contrario vorrebbe dire che un professionista che decide di mettersi al servizio della comunità, facendo attività politica con incarichi amministrativi o meno, dovrebbe smettere di portare avanti la propria professione e questo è assurdo – continua il Pd -. Peraltro qualsiasi professionista ottenga da una amministrazione un incarico attraverso gara di appalto o con affidamento diretto sotto soglia lo fa, evidentemente, nel rispetto di quello che prevede il codice degli appalti, perciò insinuare qualche motivazione di appartenenza politica per un qualsiasi incarico appare fuori luogo. O dobbiamo temere con queste modalità agirebbe la coalizione di centrodestra? “.

“Diverso è il caso della dottoressa Trinci poiché il suo studio è molto attivo a Follonica e le deleghe a lei attribuite sono direttamente legate alla sua professione. L’opportunità di inserire la dottoressa Trinci in giunta non è certo messa in discussione – termina il comunicato -; dovrà eventualmente fare scelte conseguenti sul piano professionale per evitare conflitti evidenti o profili di inopportunità”.