Verso le amministrative, il Pd: “Marina e Principina abbandonate dal Comune”

“Nel programma avevano scritto che volevano frazioni vive e vivaci con un nuovo decentramento ed un presidio del Comune. Non hanno fatto nulla e quelle che dovrebbero essere le frazioni più importanti per l’economia del turismo sono abbandonate a se stesse“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico di Grosseto, che attacca l’attuale amministrazione comunale.

“Se a Principina è stato fatto poco, asfaltare viale del Tirreno (lo hanno fatto tutte le amministrazioni) non serve a nulla se non si risolve il problema delle radici dei pini e le vie laterali continuano ad essere buie ed impraticabili, a Marina non è stato fatto nulla: è sotto gli occhi di tutti, nonostante la Giunta si vanti del recupero della Fortezza – continua la nota -. Questo è forse il più grande bluff di questa amministrazione. La Fortezza è un contenitore vuoto, fatiscente, che non sanno come utilizzare. Non c’è stato alcun recupero, ma solo un’operazione di pulizia esterna. Hanno realizzato un bel giardino e ci vogliono far credere che hanno recuperato la fortezza. Marina manca delle cose essenziali”.

“Intorno al ponte c’è un’area fatiscente, lasciata così da chi amministra Comune e Provincia – continua il Pd -. Le strade di Rosmarina sono impraticabili: hanno risolto il problema mettendo il limite di velocità, ma le radici impediscono comunque la circolazione. Viale XXIV maggio viene chiuso al traffico come negli anni ’80, ma è rimasto agli anni ’80 con marciapiedi sconnessi e con le toppe di asfalto che lo fanno sembrare il vestito di Arlecchino. La passeggiata è scarsamente manutenuta e ha tratti in completo abbandono. In estate i parcheggi sono improvvisati ed il traffico si blocca. Non c’è alcuna idea per la pineta che sta lentamente morendo e, dove è bruciata, è rimasto un buco senza alcun intervento”.

“Se ciò non bastasse, manca completamente una prospettiva di sviluppo del paese: non sanno cosa fare di Marina, che rimane una frazione poco fruibile dai turisti e poco funzionale per i residenti. Ci sono sempre meno servizi ed il promesso decentramento non è stato visto da nessuno. Marina si sta svuotando di residenti e con queste prospettive non attrarrà certo alcun turista – termina il comunicato -. Le nostre frazioni meritano di più di qualche intervento estetico nell’abbandono totale”.