Pd: “Al lavoro per ricompattare il centrosinistra e dare una nuova prospettiva al Comune”

“A nome di tutto il Partito Democratico di Manciano voglio ringraziare le oltre 100 persone che hanno partecipato lunedì alla cena ai poderi di Montemerano di raccolta fondi per la sistemazione del tetto della sezione di via Marsala“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Hannah Lesch, segretaria del Pd di Manciano.

“È stata una splendida serata, che ha visto condividere di nuovo ad una comunità politica un momento sereno di confronto e di unione, nel pieno rispetto delle normative anticovid – continua la nota -. L’impegno delle cuoche di realizzare i cosiddetti tortelli poderani è stato eccezionale e soltanto grazie a tutto il direttivo del partito di Manciano è stato possibile organizzare questa iniziativa. Ringrazio tutti i rappresentanti di partito che hanno condiviso con noi la serata, i candidati alle elezioni regionali, gli ex sindaci ed ex amministratori del Comune di Manciano e tutti i consiglieri comunali che sono stati presenti a dare un contributo importante al confronto“.

“Con piacere ho sottoscritto di nuovo le tessere ad alcune persone che nella tornata elettorale del 2017 non si erano riconosciuti nel Pd, in quanto dopo un lungo percorso di chiarimenti è stato deciso di lavorare insieme all’opposizione dell’amministrazione Morini con serenità, superando le divisioni del passato – prosegue il comunicato -. Il Partito democratico di Manciano, con il pieno sostegno del segretario provinciale Giacomo Termine, sta lavorando con entusiasmo alla costruzione di un percorso unitario che veda impegnato tutti, donne e uomini del centrosinistra, in un lavoro serio e costruttivo per il territorio e per i suoi cittadini. Continueremo con il lavoro di confronto nelle piazze e nei locali pubblici, iniziato subito dopo la fine del lockdown, assieme alle altre forze politiche e civiche che credono in questo percorso“.

“È importante, in questo momento difficile, raccogliere le istanze ed elaborare proposte assieme ai cittadini – termina la nota -, al tessuto produttivo e ai corpi intermedi per dare una nuova prospettiva al Comune di Manciano“.