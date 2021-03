Centro vaccinale, il Pd: “Dal Comune attacco surreale, offese gratuite alla minoranza”

“Attacco offensivo e surreale dall’amministrazione comunale agli esponenti del Partito democratico di Manciano per aver proposto l’individuazione di uno spazio pubblico da adibire a centro di vaccinazione nel territorio comunale per l’area interna del distretto sanitario Colline dell’Albegna”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico.

“E’ inaccettabile assistere a vergognose denigrazioni da parte dell’amministrazione comunale di Manciano nei confronti del Partito Democratico, che propone delle istanze al proprio sindaco, facendosi portavoce delle richieste dei cittadini. Questa violenza verbale non è consona per chi rappresenta un’istituzione“, afferma il segretario provinciale del Pd Giacomo Termine.

“Alleghiamo la mozione consiliare presentata al consiglio comunale del 18 marzo, proposta neanche inserita all’ordine del giorno dal sindaco Mirco Morini, per mostrare con massima serenità a tutti i cittadini che l’intento è stato e sarà sempre la tutela dell’interesse del nostro territorio e dei nostri concittadini – continua il Pd -. La campagna di vaccinazione è una priorità assoluta e l’attenzione deve essere posta soprattutto nei confronti dei territori periferici, che troppo spesso rischiano di rimanere svantaggiati dalle politiche di area vasta“.

“L’amministrazione comunale ha dichiarato cose differenti rispetto a quanto illustrato sulla stampa, sia nella conferenza dei capigruppo che in consiglio comunale. Il sindaco si è limitato ad annunciare che la palestra di Marsiliana è stata scelta come unico centro di vaccinazione per l’intero territorio comunale. Sarebbe bastato fare il consiglio comunale in streaming e inserire la mozione come punto all’ordine del giorno per permettere un dibattito e di conseguenza fornire una corretta informazione ai cittadini, senza dover assistere ad uno spettacolo indegno su Facebook“, dichiara il capogruppo dell’opposizione Giulio Detti.

“Stiamo attraversando un momento difficile, nel quale le istituzioni locali dovrebbero farsi portavoce delle esigenze della popolazione, invece di rendersi conto delle difficoltà soltanto dopo aver denigrato gli esponenti delle opposizioni. L’aggressività dell’amministrazione comunale è inaccettabile e ci teniamo a ribadire che avremmo condiviso volentieri una riflessione sull’importanza dell’apertura di un hub vaccinale presso il capoluogo o quantomeno ci saremmo aspettati una corretta informazione alla cittadinanza. Porteremo avanti le nostre istanze, nell’interesse dell’intera comunità di Manciano, e non ci facciamo di certo intimorire da chi neanche era presente al consiglio comunale“, conclude il Partito democratico di Manciano.

Ecco il testo integrale della mozione: