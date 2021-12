Partito democratico: Giacomo Termine confermato segretario provinciale

“Oggi sono stato confermato segretario provinciale del Pd della provincia di Grosseto“.

A dichiararlo è il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine.

“2 anni fa eravamo in una difficoltà quasi senza precedenti. Dopo l’assessorato a Leonardo Marras, l’elezione di una consigliera regionale, un parlamentare, la conferma di alcuni territori, come Castiglione della Pescaia e Scansano, siamo arrivati anche a festeggiare l’elezione di Francesco Limatola come presidente della Provincia – continua Termine –. Il nuovo volto del Pd è in mezzo a tutto questo e, da tutto questo può e deve nascere la nuova classe dirigente locale. È stata eletta anche la direzione provinciale, oltre che la commissione dei garanti”.

“Il compito del Pd resta quello di saper dare voce alle diversità dei cittadini e dei gruppi sociali e soprattutto investire nelle competenze. Quando occupiamo questo spazio sociale ed economico con proposte e persone che lo rappresentano, vinciamo. Dobbiamo farlo come partito, cioè come insieme, nei metodi e contenuti, aprendoci sempre di più. Solo così, in questi spazi, nasceranno o arriveranno nuove leadership su cui investire, solo così le persone competenti, e ce ne sono, riconosceranno in noi la forma giusta di rappresentanza e offriranno i loro contributi – conclude Termine -. Buon lavoro a tutti noi!“.