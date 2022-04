Nuovo polo scolastico al Parco centrale, il Pd: “Bene via intitolata ad Eleonora Baldi”

“Una strada di Follonica sarà dedicata ad Eleonora Baldi. E non sarà una via qualsiasi, ma quella che abbraccia il nuovo polo scolastico, sulla quale si affacceranno le scuole medie di Follonica“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico di Follonica.

“Eleonora è stata la prima sindaca di Follonica e il suo nome adesso sarà indissolubilmente legato a quello del Parco centrale, che ha fortemente voluto e alla progettazione del quale la sua amministrazione ha dato una forte impronta – continua la nota –. Ciò che è stata Eleonora Baldi non è, però, sintetizzabile in quanto ha fatto da sindaca: è stata un’imprenditrice e una follonichese doc. Ha amato la sua città visceralmente e senza compromessi e ha fatto politica rimanendo coerente a se stessa, in modo schietto. Intitolarle la via che sarà delle scuole è modo per coltivarne la memoria e il ricordo e permettere anche ai ragazzi e alle ragazze che frequenteranno il polo scolastico, di conoscerne la storia“.

“Le scelte fatte sulla toponomastica segnano indelebilmente quale sia la memoria collettiva che le amministrazioni scelgono di conservare e dare valore a 12 figure femminili contribuirà a promuoverne la vita come un modello da seguire. Il percorso è stato avviato nel 2016 con l’approvazione della mozione per la promozione della toponomastica femminile presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico e adesso, grazie al lavoro della commissione per le politiche di genere, si realizza pienamente – termina il comunicato -. Katyna Ranieri, Eleonora Baldi, Florence Nightingale, Franca Rame, Elsa Morante, Tina Anselmi, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Gae Aulenti, Sibilla Aleramo e Fernanda Pivano sembrano figure distanti l’una dall’altra, ma sono tutte donne che vogliamo ricordare e vogliamo che siano conosciute, non per aver subito, ma per aver agito ed eccelso nella loro vita lasciando una traccia nelle arti, nella scienza, nella tecnica e nella politica”.