Guerra in Ucraina, la condanna del Pd: “Russia viola diritti umani”

Il Partito Democratico di Follonica “esprime la sua piena solidarietà agli uomini e alle donne ucraini, ormai da giorni colpiti da una guerra che sembra aggravarsi e che in questi giorni si sta traducendo in una vera e propria deriva nucleare“.

“La comunità del Pd follonichese esprime la propria condanna delle azioni militari intraprese dalla Federazione russa, che non solo costituiscono un atto di aggressione e di violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina, ma che preoccupano per l’ideologia panrussa che le sostiene e di cui il presidente Putin non ha mai fatto mistero di sostenere – continua la nota -. Il Pd esprime il proprio sostegno alle azioni diplomatiche praticabili per scongiurare il peggio e per cercare la pace e la sicurezza nei territori coinvolti dal conflitto, nonché la propria convinzione che nella Federazione russa ormai da anni sia in atto una deriva antidemocratica e una giornaliera violazione dei diritti umani”.

“Il Partito Democratico follonichese esprime inoltre piena vicinanza a tutte le persone di nazionalità ucraina che da anni vivono – termina il comunicato –, lavorano nella nostra città e che arricchiscono da anni la nostra comunità”.