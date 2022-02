Verso le amministrative, il Pd: “Elezioni occasione da non perdere per rilanciare il territorio”

Il circolo del Pd di Pitigliano si è fatto promotore di una serie di incontri con le altre realtà che operano nell’amministrazione comunale.

“Tutti gli interlocutori si sono detti disponibili ad aprire un confronto per rilanciare il territorio e per chiedere un grande impegno alla Regione e ai vertici della Asl per far uscire da una crisi che ormai da anni condiziona pesantemente un territorio troppo spesso definito marginale – si legge in una nota del circolo del Pd pitiglianese -. Le elezioni di primavera per il rinnovo del Consiglio comunale dovranno rappresentare una novità assoluta. Uno sforzo che coinvolga tutti coloro che vogliono impegnarsi in questo progetto di rilancio. Un tavolo di confronto per condividere, se possibile, un programma chiaro ed essenziale, ma che allarghi lo sguardo al di là della quotidianità“.

“Lavoro, sanità, istruzione servizi sociali e ambiente. Questi sono i grandi temi che il circolo di Pitigliano propone per il confronto, aperto e disponibile ad ogni utile proposta e approfondimento. Positive le prime reazioni delle attuali opposizioni in Consiglio comunale. Anche dalla maggioranza è arrivata disponibilità al dialogo – termina il comunicato –. Sarà il programma a definire la possibilità di alleanze e azioni comuni e di chi guiderà la prossima amministrazione“.