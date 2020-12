Mascherine e aiuti ai bisognosi, il Pd “Il Comune ha gestito emergenza in modo fallimentare”

“Il 6 novembre la Regione Toscana annunciava di aver già messo a disposizione dei Comuni 5 mascherine pro capite da distribuire a cura dei sindaci. Dopo un mese e mezzo, quante ne sono state distribuite a Scansano?“.

A porre la domanda è Rossano Petri, segretario del Pd di Scansano.

“Dopo il sostanziale fallimento della distribuzione organizzata a Scansano paese, vediamo parziali incontri di distribuzione, e solo in alcune frazioni, fatte ‘di persona’ dal sindaco tanto per avviare la campagna elettorale e senza attivare le associazioni che potrebbero distribuire le mascherine in modo più capillare e veloce – spiega Petri -. La popolazione di Scansano deve attendere le disponibilità residuali di tempo del sindaco per avere le mascherine distribuite dalla Regione?“.

“Con il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, il Governo ha deciso l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare istituendo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, quindi entro il 30 novembre 2020, per organizzare la distribuzione degli aiuti per i bisognosi. In queste settimane abbiamo visto molte iniziative e comunicazioni da parte di altri Comuni maremmani. Come da pessima ‘tradizione’, ancora nessun segnale o comunicazione da parte del Comune di Scansano. Come ci si vuol muovere? È possibile che su questo punto delicato e importante, il Comune di Scansano non faccia sapere nulla alla cittadinanza, al Consiglio comunale? Trasparenza, iniziativa e tempestività sarebbero elementi imprescindibili, soprattutto in questi momenti critici – termina Petri -. Come Partito Democratico chiediamo che il Comune faccia conoscere al più presto come e quando intende muoversi“.