Decoro urbano, il Pd: “In paese regna il degrado, l’amministrazione pensi ad un piano”

“La manutenzione degli spazi verdi e dei luoghi pubblici in generale è uno delle sfide che ogni amministrazione si trova ad affrontare ogni giorno. A Castel del Piano, purtroppo, questa sfida la stanno vincendo l’erba alta, le cartacce lasciate dagli incivili e le buche sull’asfalto”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Federico Badini, segretario dell’Unione comunale del Pd di Castel del Piano, e il direttivo dell’Unione comunale del Pd di Castel del Piano.

“In queste settimane i cittadini ci hanno segnalato e sollecitato più volte riguardo questa situazione – continua la nota -. Il decoro urbano è completamente lasciato a sé stesso: partiamo dal monumento, dove le aiuole degli spartitraffrico sono una giungla, scendiamo alla rotonda della Pianetta, dove i fiori piantati qualche anno fa sono secchi, passiamo nel corso e nel paese vecchio, dove le erbacce infestano i marciapiedi e le strade lastricate, arriviamo al Piazzone, dove le piante sulle ‘piramidi’ sono completamente lasciate a sé stesse. Si potrebbe continuare andando a Montegiovi e a Montenero, ma vogliamo finire qui il nostro triste viaggio”.

“Di sicuro in questi giorni la situazione migliorerà, l’erba verrà tagliata, le cartacce raccolte e le buche temporaneamente riempite – sottolinea il comunicato -. Ci verrà risposto che c’è un problema di personale, che c’è stata una concomitanza con altri eventi. Il problema è che questo problema va avanti da mesi e nei prossimi mesi si riproporrà. La sporcizia e l’abbandono di Castel del Piano sono diventati un’emergenza, non solo dell’estate, ma anche degli altri mesi dell’anno. La nostra proposta è quella di mettere in piedi un piano di manutenzione annuale, che permetta al paese e al comune di avere un aspetto dignitoso per tutto l’anno. Per fare questo basterebbe organizzare i turni degli operai, pianificare gli interventi insieme agli uffici, intavolare anche trattative con i cittadini per trovare una collaborazione. Sappiamo che da parte di tutti (dipendenti in primis) c’è la volontà di fare questo, ma l’amministrazione appare sorda e immobile”.

“Speriamo che chi ci governa possa dare un segnale in tal senso – termina la nota –, invertendo la rotta che sta portando Castel del Piano a vivere una situazione senza precedenti“.