Sicurezza, pulizia e decoro, il Pd: “Il Comune e la sua politica populista hanno fallito”

“William Shakespeare nel ‘600 diceva ‘…c’è del marcio in Danimarca’ (Amleto). Noi molto più modestamente potremmo dire ‘c’è del marcio alle Stiacciole’, vista la situazione drammatica in cui versano i cassonetti nella frazione grossetana“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo Pace del Partito democratico di Grosseto.

“Ma si potrebbe dire ‘c’è del marcio a Grosseto’, vista anche la drammatica situazione della criminalità in città, soprattutto riguardo allo spaccio, e in special modo in quella zona che viene definita ‘il Bronx’ di Grosseto, e cioè la ormai ‘famigerata’ via Roma – continua la nota -. Il problema dello spaccio in città c’è sempre stato anche negli anni ’80 e ’90, ma oggi si da molta più importanza al fatto che gli spacciatori sono, per la maggior parte, stranieri. Il problema comunque rimane, nonostante da circa 6-7 anni sia stato istituito il ‘famigerato’ assessorato alla sicurezza, e nonostante le ordinanze del sindaco, non ultima quella che riguarda il divieto di consumo di alcolici in via Roma e zone limitrofe dopo una certa ora. Sicurezza, pulizia e decoro della città, due argomenti che questa amministrazione non ha saputo risolvere negli anni in cui sta governando e che stanno prepotentemente venendo pian piano alla luce agli occhi dei cittadini“.

“E cosa c’è allora di meglio, da parte delle truppe cammellate governative, se non instaurare una bella polemica sul ‘famigerato’ polo islamico che dovrebbe nascere in via Trento? Quindi, perchè preoccuparsi se la situazione dei cassonetti, in città e soprattutto nelle frazioni, è drammatica, se la condizione indecente in cui versano le strade grossetane è nota a tutti, se la sicurezza in città è diventato un optional, quando c’è la necessità di «Ridare via Roma e via Trento ai grossetani», come sbraita un noto consigliere comunale, il tutto perchè forse verrà aperto un centro culturale islamico in quella zona? Distogliere pretestuosamente l’attenzione della cittadinanza dai veri problemi con continui colpi alla pancia, invece di affrontarli e cercare quantomeno di risolverli, questa è l’unica attività politica di questa amministrazione – termina il comunicato -. Si, ‘c’è del marcio a Grosseto’, molto, e si trova nascosto sotto il tappeto del populismo”.