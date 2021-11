Il Pd: “Il piano operativo arriva in Consiglio comunale, ma senza coinvolgere i cittadini”

“Nel prossimo Consiglio comunale, previsto per martedì 30 novembre alle 12 (in piena giornata lavorativa), e convocato venerdì 26 novembre, si discuteranno temi importanti, come: il piano operativo, il documento unico di programmazione semplificato (Dups) e una variazione di bilancio. Si tratta di iniziative importanti di cui la popolazione deve essere a conoscenza, ma su cui non è stata coinvolta“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il direttivo dell’Unione Comunale del Pd di Castel del Piano.

“Ci si aspettava che dopo gli incontri con la popolazione, andati pressochè deserti, ci fosse un’inversione di tendenza e si provasse a trovare davvero un confronto con la popolazione – dichiara Federico Badini, appena confermato segretario della locale unione comunale del Pd -, invece niente di tutto questo, si prendono scelte fondamentali per il futuro in completo silenzio”.

“C’è preoccupazione per l’adozione del piano operativo senza una adeguata condivisione delle controdeduzioni alle osservazioni – sottolinea il Pd -. Inoltre, ci si chiede che indirizzo voglia dare il sindaco in determinate scelte. Restano anche i dubbi sulle celebrazioni per la Festa della Toscana, che si celebra proprio domani e di cui non si sa nulla“.

“Non possiamo che dirci amareggiati per questo comportamento dell’amministrazione Giglioni – Bartalini, un modo di amministrare che riteniamo scorretto e dannoso – continua Badini -. L’invito che facciamo a tutti i cittadini, che per mesi hanno aspettato novità sul piano operativo, è quello di partecipare online, non appena sarà pubblicato il link”.

“Per quanto ci riguarda, continuiamo su una strada fatta di iniziative e proposte. Abbiamo chiesto al gruppo ‘Tradizione e Innovazione’ di presentare all’amministrazione delle proposte per il Pnrr figlie di un ragionamento di comprensorio fatto con gli altri circoli Pd dell’Amiata grossetana, ma anche – conclude il segretario dem – con i compagni dell’Amiata senese. Se vogliamo salvare Castel del Piano dalla deriva che ha preso, servono cambiamenti importanti, non luminarie da 15.000 euro”.