Decoro, collaborazione con i cittadini, gestione del personale, il Pd: “Il Comune non ci ascolta”

“Un’opposizione fatta di critiche, ma anche di proposte, questo è quello che ci siamo detti di fare da tempo come direttivo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il direttivo dell’Unione Comunale del Pd di Castel del Piano.

“Con questo spirito, domenica scorsa siamo usciti sulla stampa locale con un comunicato sullo stato del decoro urbano di Castel del Piano – continua la nota -. Il nostro articolo non si fermava solo a denunciare lo stato pietoso del nostro paese (non solo durante l’estate ma durante tutto l’anno), ma lanciava alcune proposte all’amministrazione:

1) istituzione di un piano annuale di manutenzione e gestione;

2) cercare forme di collaborazione con i cittadini;

3) migliore gestione del personale.

Su questi punti, non abbiamo avuto risposta”.

“Il (Vice)Sindaco Giglioni si è affrettato a sottolineare come l’amministrazione (subito dopo il nostro articolo) avesse dato incarico ad una seconda ditta per il taglio dell’erba, certificando palesemente la mancanza di pianificazione che da tempo denunciamo. Una conferma della nostra tesi non era quello che cercavamo, speravamo in meglio – sottolinea il Pd -. Nei mesi scorsi abbiamo sottoposto altre proposte all’amministrazione, abbiamo fatto partecipare Bartalini a nostri eventi pubblici con i cittadini di Castel del Piano, molto più partecipati di quelli organizzati dall’amministrazione, e lo rifaremo. Se è vero che arriveranno risultati confortanti dai pochi bandi a cui ha partecipato l’amministrazione, saremo i primi ad esserne felici, ma ciò non toglie che quanto fatto fino ad ora sia largamente insufficiente e preoccupante per il futuro di Castel del Piano, Montegiovi e Montenero“.

“In questi giorni l’erba alta scomparirà, ma rimarrà sotto gli occhi di tutti cosa non è capace di fare questa amministrazione – termina il comunicato -. Di questo e altro, per chi chi volesse, ne parleremo anche domenica mattina nella nostra sezione fino alle 12.30, prima di nuovi appuntamenti a cui inviteremo la popolazione”.