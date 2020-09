Regionali, il Pd: “Siamo tornati ad essere il primo partito a Capalbio”

Con il 36%, il Pd torna ad essere il primo partito a Capalbio, con un risultato superiore alla media provinciale (33,41%);

“Il centrodestra locale, seppur premia a Capalbio la candidata Susanna Ceccardi, scende al 8,27% dopo la larghissima vittoria nel 2019 delle elezioni europee – si legge in una nota del Pd di Capalbio -. Leonardo Marras raccoglie nel nostro comune 367 preferenze, bissando il risultato delle elezioni regionali del 2015, e con le 18.125 preferenze personali prese in Maremma risulta il più votato della provincia ed in Regione Toscana. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro per la Maremma e nell’interesse della Regione Toscana. Si sono spesi con impegno anche gli altri candidati Donatella Spadi, Giampaola Pachetti e Enrico Tellini“.

“L’analisi necessita di ulteriori riflessioni e valutazioni. Un grazie sentito ai 735 elettori del Partito Democratico: da loro dobbiamo ripartire tenendo conto del risultato delle altre forze di centrosinistra, ma anche delle sensibilità che hanno dato il loro voto all’altra coalizione, risultata maggioranza. Si permetta infine un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso che la consultazione elettorale si svolgesse con regolarità, correttezza ed in sicurezza. Un pensiero agli scrutatori, ai presidenti di seggio, ai rappresentanti di lista, alle forze dell’ordine, ai volontari ed ai dipendenti comunali – termina il comunicato -. Viva Capalbio, viva la Maremma che a Firenze è più forte grazie al Pd”.