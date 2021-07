Pd dell’Argentario: “Intitolare il parco giochi di via della Vittoria a Raffaella Carrà”

La ricorderemo anche per il suo impegno civile nelle battaglie per l’inclusività, l’autodeterminazione, la libertà e l’uguaglianza, che ne hanno fatto un’ambasciatrice dei diritti umani.

Per celebrare il profondo affetto che nutriva per il nostro territorio, il Partito Democratico dell’Argentario si fa promotore dell’intitolazione a Raffaella Carrà del parco giochi che sorgerà in via della Vittoria.