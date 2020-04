Caso Pallini, il Pci: “Il Consiglio comunale approvi mozione Anpi e si dichiari antifascista”

“Nessuno ha parlato di dimissioni di Pallini come consigliere, ma da assessore. A dichiararlo sono lo stesso Pallini ed il sindaco di Manciano, sulla stampa e sulla pagina ufficiale del Comune“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria del Pci della Federazione di Grosseto.

“Le precisazioni, nel caso che Pallini non abbia dato le dimissioni, vanno fatte a chi ha comunicato male e non al nostro partito – continua la nota -. È bene precisare che il Ministero, tramite lo specifico Dipartimento, ha espresso il parere con il quale la norma del Testo Unico, che prevede irreversibilità e irrevocabilità delle dimissioni, viene estesa anche agli assessori nel caso di dimissioni e quindi non potevano essere rigettate. A parere del Pci sarebbe invece bene richiamare le istituzioni al rispetto dello spirito antifascista della Costituzione e fare altresì pretendere che chi ricopre incarichi non può esaltare atteggiamenti con chiari riferimenti al fascismo, atteggiamenti, tra l’altro, riconosciuti spontaneamente dallo stesso Pallini”.

“Pallini non si è dimesso da assessore? Allora ha preso in giro tutti perché le sue dichiarazioni sulla stampa erano di dimissioni. Ci potrebbe stare anche che la stampa abbia male interpretato e in questo caso preciserà. Pallini si è dimesso da assessore? Così sembra di leggere anche dalle dichiarazioni del sindaco e pubblicate sul sito del comune di Manciano. Ed è lo stesso sindaco che scrive ‘dimissioni respinte’. Il messaggio che è passato è quindi quello delle dimissioni da assessore e nessuno ha mai parlato di dimissioni dal consiglio. Il fatto c’è stato, l’ammissione pure, le dimissioni a questo punto non lo sappiamo, ma al di là delle interpretazioni burocratiche, il consiglio colga l’occasione per riconoscere il valore antifascista dell’istituzione – termina il Pci -. Ci permettiamo per questo di suggerire di inserire all’ordine del giorno la mozione Anpi in merito inviata ai sindaci e già approvata in molti consigli comunali del territorio e italiani, così, insieme alle scuse già presentate da Pallini, si ripristinerebbe quel clima di rispetto della resistenza e della memoria di chi si è sacrificato per renderci liberi“.