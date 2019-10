Corridoio tirrenico, il Pci: “Da anni proponiamo adeguamento, Maremma paga ritardi del Pd”

“Oggi si terrà la manifestazione per la messa in sicurezza dell’Aurelia. Per anni siamo stati i soli ad avere questa posizione contro gli allora presidente della Provincia Scheggi, Marras e Bonifazi“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono le segreterie del Pci della federazione toscana e della federazione di Grosseto

“È incredibile come si cambi rapidamente idea in certi partiti – continua la nota -. Evidentemente alcuni soggetti politici sono abituati a saltare da un carro all’altro. Non ci dovremmo stupire vista la politica e i politici di professione di oggi. Ma noi abbiamo ancora un brutto vizio e ci sorprendono ancora i cambi di casacca, fatti come fosse cosa normale per accattivarsi solo il consenso del momento. Bastava portare avanti il progetto Anas fatto 25 anni fa, in cui si prevedeva la messa in sicurezza del tracciato”.

“Alcuni partiti, come il Pd, che ieri cercavano di costruire l’autostrada, oggi scendono in piazza, dimenticandosi le loro responsabilità sui ritardi nell’attuazione di quegli interventi che avrebbero reso sicura l’Aurelia. Una protesta, visti i governi della Regione Toscana sempre a maggioranza Pd da almeno 20 anni, che dovrebbero rivolgere proprio a se stessi – termina il Pci -. Purtroppo, la coerenza non è patrimonio di tutti i soggetti ma, come si dice, meglio tardi che mai: recuperiamo il tempo perso che ha provocato anche molte tragedie e gravi incidenti e speriamo che questa volta si vada a concludere un’opera che garantirà sicurezza e sarà utile allo sviluppo dell’economia di tutto il territorio della cvosta e in particolare della provincia di Grosseto”.