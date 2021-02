Sanità, il Pci: “Alla politica interessano più le poltrone che i buoni servizi per i cittadini”

“Dalla sommaria lettura dei giornali ci eravamo detti, come Pci delle Colline Metallifere ‘Finalmente! La consigliera e l’assessore regionali cominciano a mettere attenzioni sul nostro ospedale, arriva personale!'”. Ed invece poi, leggendo con attenzione l’articolo, ci siamo resi conto che si trattava dell’ospedale di Villamarina a Piombino, dove il consigliere era Anselmi e, come dichiara, i sindaci, il presidente della Società della salute della Val di Cornia e della bassa Val di Cecina, si sono mossi, hanno fatto squadra e attivato le procedure per il reperimento di un primario di cardiologia all’ospedale di Piombino“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Daniele Gasperi, Mauro Lorenzini, Valter Cioni, Rossano Campinoti e Lorenzo Pozzo della segreteria del Pci delle Colline Metallifere.

“Che differenza, a distanza di pochi chilometri convivono due realtà completamente diverse nei comportamenti – continua la nota -. Qui a Massa chirurgia, ortopedia, pneumologia ed altre attività soffrono, da anni, una carenza cronica di personale che mette a rischio le attività del presidio e nessuno si muove. A Piombino le istituzioni si muovono tutte, fanno rete e ottengono risultati. L’ospedale di Piombino dista appena 26 chilometri da Follonica ed è anche più vicino a la maggior parte dei comuni del territorio delle Colline Metallifere, potrebbe quindi essere punto alternativo per accogliere prestazioni e rispondere ai bisogni di salute anche di questo territorio. Ma soprattutto per quell’ospedale si sta muovendo tutto il mondo istituzionale in modo concreto, basta leggere l’articolo, addirittura il sindaco di Fratelli d’Italia Ferrari organizza un presidio per difendere il punto nascita. Qui invece regna il silenzio poi, quando scatta il bisogno, rendersi conto, magari arrabbiandosi, che questa o l’altra prestazione non ci sono più e accorgersi tardi di avere perso qualcosa di importante, molto, senz’altro troppo quando si parla di salute”.

“Così è per punti per le vaccinazioni. Tutti i residenti delle Colline Metallifere che saranno vaccinati o vorranno essere vaccinati dovranno recarsi a Follonica – sottolinea il Pci -. Tutti passeranno dall’ex Ilva. Evidentemente chi programma non ha tenuto conto delle distanze, dei trasporti pubblici per chi non ha mezzi per spostarsi, dei disagi degli anziani e delle categorie deboli ed ha deciso che si farà tutto in un unico punto. I sindaci quindi sono d’accordo? Forse sono troppo presi dalla battaglia più importante sulla poltrona del Coeso, lasciano ad altri le scelte sui servizi. Come Pci delle Colline Metallifere riteniamo che questa sia una scelta condivisibile solo se riservata ai residenti della città del Golfo, che rappresentano quasi la metà della popolazione residente. A nostro avviso sarebbe stato opportuno invece distribuire in modo più razionale i punti di erogazione anche in altri comuni della zona. Ad esempio su Gavorrano potevano essere indirizzati i residenti di Gavorrano e Scarlino e su Massa Marittima, nei locali dell’ex Inam, che hanno bisogno solo di qualche arredo, i residenti di Massa Marittima, Monterotondo e Montieri”.

“Evidentemente l’economia prevale, il buonsenso è ancora sconfitto ed a viaggiare saranno i soliti bischeri, mentre Biondi, Giuntini & Company se ne stanno a litigare con Vivarelli Colonna per la presidenza del Coeso – termina il Pci -. Pare evidente che, come sempre, le poltrone prevalgano sugli interessi veri dei cittadini“.