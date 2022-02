Progetto “Serre”, il Pci: “Investimento fallito, cittadini e imprenditori presi in giro”

“Era un progetto che doveva dare respiro sia per il livello occupazionale, sia per una ripresa del tessuto economico del territorio, presentato in pompa magna dall’allora Giunta del sindaco Giuntini, come un’opportunità all’avanguardia; un investimento di 2 milioni di euro che prevedeva una serra ecologica a basso impatto che sfruttava la geotermia e che a regime avrebbe creato dieci posti di lavoro“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria del Pci delle Colline Metallifere.

“Ma purtroppo gli anni sono passati e, dopo un breve periodo di produzione, il progetto ‘Serre’ è naufragato, lasciando con l’amaro in bocca i potenziali dipendenti e i cittadini, vedendo sfumare il sogno di vedere una ripresa sostanziale di una zona depauperata e dimenticata che non riesce ad avere quella svolta auspicabile che meritano borghi di interesse culturale e storico – continua la nota -. Il progetto ‘Serre’ è stata una promessa mancata che puntava su una strategia innovativa: sorgeva, infatti, a pochi metri dalle centrali Enel Green Power Travale 3 e 4“.

“Sicuramente sarebbe stato un fiore all’occhiello, sia per l’azienda che per la cittadinanza, ma, come troppo spesso succede, le promesse non vengono mantenute e gli impegni si sciolgono come neve al sole – termina il comunicato -; adesso, dopo il danno anche la beffa: rimangono due strutture fatiscenti nell’incuria più totale“.