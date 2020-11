Natale, il Pci: “Le luminarie vanno fatte, ma ridimensioniamo la spesa”

“La scelta di svolgere l’edizione 2020 delle luminarie natalizie passerà probabilmente alla storia locale come una tra le più grandi assurdità orbetellane a cui la popolazione abbia assistito“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria del Pci di Albinia e Orbetello.

“Sempre più cittadini si mostrano sconcertati per i dibattiti sui social di molti amministratori – continua la nota -. Noi del Partito Comunista Italiano (Pci) siamo consapevoli che la spesa per le luminarie vada ridimensionata non solo ora con l’emergenza Covid-19, ma sempre! Se in una fase di normalità l’istallazione delle luminarie era anche utile a fare muovere la gente e a far sopraggiungere turisti anche dalle regioni più prossime, dall’altro è opportuno notare che le circostanze legate al Covid-19, purtroppo, impediranno quasi certamente questa circolazione. Non crediamo quindi che ci possa essere un effetto rilevante per l’economia cittadina, ma siamo anche consapevoli che proprio ora in emergenza non si debba lasciare il comune al buio sotto le festività”.

“Le motivazioni sono ben lontane da ragioni economiche ma riteniamo di dover dare un segnale di speranza. In una situazione di normalità, nella quale speriamo di ritornare quanto prima, crediamo che tale scelta vada a sostenere ristrette categorie e comunque in questo momento tali diatribe non vanno alimentate per una continua, quanto vuota, propaganda. In questo momento dunque riteniamo che sia necessario illuminare il Comune e tutte le frazioni considerando soprattutto che quel capitolo di spesa non potrebbe essere destinato ad altro anche con variazione di bilancio, al massimo si potrebbero investire nel verde pubblico o comunque in voci riguardanti il turismo – termina la nota -. Diverso sarebbe stata la nostra posizione se con questi soldi fosse stato possibile direzionarli concretamente alle famiglie in difficoltà, ma così non è“.