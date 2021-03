Emergenza Covid, il Pci: “Il Comune informa poco i cittadini”

“Sono in molti a lamentarsi della carenza di comunicazione da parte dell’amministrazione sui dati relativi all’emergenza covid a Massa Marittima“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Daniele Gasperi, del Pci delle Colline metallifere.

“A rivolgersi al Pci è un gruppo di residenti che si lamentano della poca informazione che si limita a sporadiche uscite del sindaco sulla rete dei social, che ripete bollettini e norme aziendali senza dare quell’informazione utile che potrebbe creare maggiore consapevolezza e responsabilità ai singoli – spiega Gasperi -. Basterebbero poco, perlomeno un paio di uscite settimanali, sempre senza escludere la rete social e magari affiggendo una comunicazione nelle bacheche del Comune o nei luoghi di maggiore transito di persone come farmacie, supermercati, poste, banche ecc…, nel capoluogo e nelle frazioni, con le indicazioni di massima sul numero dei casi, la loro localizzazione e gli aggiornamenti relativi alla situazione ed eventuali misure ulteriori da osservare”.

“Ma non è così e ci si limita a bollettini sporadici che non coprono quella parte di residenti che non frequenta i social e viene informata da notizie spesso approssimative che non danno un quadro preciso della situazione e sarebbe doveroso anche su cosa e con chi sta facendo un lavoro di ricognizione sui servizi territoriali e ospedalieri, onde evitare nuovi disagi ai cittadini – sottolinea il Pci -. Da qui la sezione massetana, per mano di Daniele Gasperi, invia una nota Pec al Comune e ai capigruppo per cercare di sensibilizzare l’amministrazione ad una maggiore attenzione nell’informazione e nella comunicazione che, in questo periodo, risultano elementi fondamentali per fare arrivare alla più ampia fetta di popolazione elementi basilari sull’andamento della pandemia anche nel territorio massetano“.

“Altra considerazione che viene sollecitata è relativa alle vaccinazioni. Una comunicazione più puntuale e precisa sarebbe necessaria, come sarebbe importante attivare dei punti di vaccinazione sul capoluogo perché, come sembra, su Massa Marittima non sono stati resi disponibili luoghi ove potersi recare per eseguire la somministrazione, come avvenuto invece in altri comuni della provincia. Insomma, una carenza di informazione e comunicazione e, cosa più grave, anche su un’organizzazione che presenta lacune e penalizza soprattutto le fasce di popolazione più deboli, con maggiori difficoltà di mobilità e/o non dotate o impreparate all’utilizzo di mezzi informatici – termina il comunicato -. Con una pandemia si deve e si può fare di più e meglio partendo da una maggiore vicinanza alle persone e curando con maggiore attenzione gli aspetti della diffusione delle comunicazioni, notizie e informazioni rivolte ai cittadini“.