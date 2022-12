Centro storico, il Pci: “Mancano decoro e sicurezza, il Comune intervenga”

“Non è certo un bello spettacolo vedere su edifici storici cavi penzolare in tutte le direzioni e, a dire la verità, quando si parla di sicurezza qualche perplessità c’è, osservando le cadute di linee provvisorie, scatole e prese distribuite a caso sugli edifici del centro storico”.

A dichiararlo è Adriano Di Lelio, della segreteria del Pci di Massa Marittima.

“Queste situazioni sono certificate e rispettano i criteri di sicurezza imposti dalle norme? È legittimo chiederselo, così come è legittimo domandarsi se queste situazioni debbano far parte del decoro urbano e dell’arredo, soprattutto nei centri storici, dove spesso si vanno a rilevare problemi magari per l’installazione di arredi non in legno a porte e finestre e chi magari sostituisce una persiana, con materiali che non hanno nulla a che invidiare al legno, viene multato in modo esagerato – sottolinea Di Lielo –. Preme sottolineare, vedendo le foto, che c’è incuria e molta superficialità nella messa in opera di scatole e cavi elettrici che vengono usati di volta in volta nelle manifestazioni annuali svolte e organizzate sia dalle associazioni, sia dal Comune”.

“Riteniamo che sia opportuno intervenire per mettere in sicurezza le installazioni elettriche e intervenire anche sulla propria congrua sistemazione non provvisoria. ma stabile nel tempo, in modo da rendere una vista d’occhio decente – termina Di Lielo -. Confidiamo in una soluzione del problema e che gli interventi siano realizzati in breve tempo“.